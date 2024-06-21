25 yaşındaki genç boş arazide ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

25 yaşındaki genç boş arazide ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Cırgalan Mahallesi 4112. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; boş arazide bir ağacın altında hareketsiz şekilde bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 yaşındaki genç boş arazide ölü bulundu
25 yaşındaki genç boş arazide ölü bulundu
25 yaşındaki genç boş arazide ölü bulundu
25 yaşındaki genç boş arazide ölü bulundu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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