5. kattan düşen genç ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. kattan düşen genç ağır yaralandı.

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  • 08.08.2023 23:23
  • Güncelleme: 09.08.2023 10:13
5. kattan düşen genç ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 5. kattan düşen genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi 644. Sokak’ta meydana geldi. U.B. (17), 5. kattaki ikametinin balkonundan dengesini kaybederek apartman bahçesine düştü. Düşen genç ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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