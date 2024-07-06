9 yaşında Türkiye'nin en genç yazarı olmak istiyor

Aslen Kırşehirli olan ve Antalya'da yaşayan 9 yaşındaki Yılmaz Eymen Demirkol Türkiye'nin en genç yazarı olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için ilk deneme hikaye yayınını çıkardı.

9 yaşında Türkiye'nin en genç yazarı olmak istiyor
Kayseri GündemEditör

Aslen Kırşehirli olan ve Antalya’da yaşayan 9 yaşındaki Yılmaz Eymen Demirkol; Türkiye’nin en genç yazarı olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için ilk deneme hikaye yayınını çıkardı.

Öğretmeninin okulda verdiği hikaye yazımlarından ilham alan Yılmaz Eymen Demirkol, çeşitli öyküler yazarak kitaplaştırdı. Ebeveynlerinin desteğiyle yazdığı hikayeleri kitaplaştıran Eymen, yazmanın ve okumanın kendinde tutku olduğunu söyledi. Kitap okumayı sevdiğini söyleyen Yılmaz Eymen; "Öğretmenimin yazdırdığı hikayelerden etkilendim. Ailemin desteğiyle kitap çıkardım. Türkiye’de sayılı yazarlar arasında olmak istiyorum" dedi. Eymen’in babası Serkan Demirkol ise oğlunun gezilerinde çarşı pazar yerine tarihi yerleri dolaşmak istediğini aktardı. Demirkol açıklamasında; "Baba olarak benim için gurur verici. Oğlum 4. sınıftan 5. sınıfa geçti. Oğluma annesinin desteği çok büyük oldu. Kendi üretimi olan yazıları yazmayı seviyor. Gittiğimiz yerlerde beni tarihi alanlara sürüklüyor. Gelişimi noktasında da desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşıtlarından farklı olarak hikaye kitabı yayınlayan Yılmaz Eymen, Kırşehir kamuoyunda da ilgi gördü. Öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle Eymen, Türk Edebiyat dünyasında yer almak istiyor.

İHA
Kayseri Gündem

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