AGD'li öğretmenler ve öğrenciler kış etkinliklerinde buluştu

Anadolu Gençlik Derneği Erkilet Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde gençler yaşıtları ile birlikte keyifli anlar geçirdi.

AGD Erkilet Temsilcisi Mahmut Sami Durmaz, “AGD Erkilet kış etkinlikleri sona erdi. Dönem içi yapacağımız etkinliklerin hazırlıklarına başladık. Güzel bir dönem oldu. Gençlerimiz hem öğrendi hem eğlendi. Yaşıtları ile güzel vakit geçirdiler. Toplumumuzun geldiği noktada gençler yoğun ders ortamından nefes alacakları bir yer arıyor ancak bulamıyorlar. Biz bunu sağlamanın peşindeyiz. Hem masa tenisi, konsol oyunlarımız ile dernek merkezimizde keyifli vakit geçiriyor hem de geziler, ziyaretler ile dernek dışı faaliyetlerimizi icra ettik. ‘Gencin süsü güzel ahlaktır.’ düsturuyla manevi gelişimlerini de destekliyoruz. Öğretmenlerimizle sıklıkla görüşerek doğru eğitimleri kendilerinin vermelerini sağlıyoruz" dedi.

Durmaz, “Biz müminler yaratılış amacımızın iyilik ve güzelliklerin, adalet ve hakkaniyet anlayışının dünyaya hâkim olması için çaba sarf ediyoruz. Gençleri maddi ve manevi sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir sorumlu fert haline dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Ara tatil faaliyetlerimiz sona erdi ancak etkinliklerimiz ile yıl boyunca bir arada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.