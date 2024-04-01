Ak Parti'ye Millet İkazı

EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK ve PAHALILIK : Özellikle son 5 yılda yaşanan ekonomi politikalarındaki istikrasızlık ve yüksek enflasyon nedeniyle neredeyse tüketim ürünlerinde on kat artan pahalılık.

DIŞ POLİTİKADAKİ İSTİKRARSIZLIK : Suriye politikasıyla başlayan, Rusya, Mısır, İran ve İsrail’le ilişkiler bakımından yaşanan istikrarsız ve zikzaklı dış politika ve bunun neden olduğu düzensiz göçmen politikası.

İSRAİL’LE YAPILAN TİCARET : Altı aydır Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında yüksek volümlü söz itirazı dışında İsrail’e karşı hiçbir fiili tavır takınılmadığı gibi, halkı rencide eden ve ihanet olarak değerlendirilen İsrail’le yapılan ticaret.

DEĞİŞİME KARŞI DİRENÇ: Genel Seçimlerde ortaya konan aday yenileme uygulamalarının, yerel seçimde özellikle Ak Parti’nin kalesi olan şehirlerde uygulanmaması ve halkın değişim talebi ve usanmışlığına rağmen aynı adayların halka dayatılması.

GÜÇ ZEHİRLENMESİ ve KİBİR : Genelde ve yerelde her girdiği seçimde oyunu artırarak çıkan Ak Parti’de oluşan güç zehirlenmesi ve özeleştiri yapanların tasfiye edilip partiden uzaklaştırılması. Öz eleştiriye kapalı olan yapısı bakımından, parti mensuplarının ortaya koyduğu tabanı kaale almayan kibirli davranışlar.

DİNİ HASSASİYETLERDEN UZAKLAŞMA : Ak Parti’nin ilk dönemde ortaya koyduğu, baş örtüsü ve İmam Hatipler gibi dindar kesimin önemsediği düzenlemeler gibi kültürel ve ahlaki düzenlemeler konusunda hiçbir şey yapılmaması. Hiçbir şey yapılmadığı gibi özellikle yerelde son on yılda alkol satışı yapılan ve alkol içilen mekanların sayısının neredeyse iki katına çıkması, eğlence-etkinlik adı altında kültürel yozlaşmaya neden olan programlara öncülük edilmesi gibi nedenler.

GÜVEN KAYBI ve ALTERNATİF ARAYIŞI: Ak Parti’nin ilk on yılında ortaya koyduğu istikrarlı ekonomik ve siyasi politikalarla, yükselen oylara yansıyan halk teveccühü ve Ak Parti’ye olan güven 2019 Yerel seçimleri ve İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesiyle birlikte güven kaybına neden oldu. Yukarıda saydığımız bir kısım nedenlerle ortaya çıkan alternatif arayışları, CHP ve özellikle Yeniden Refah Partisi istikametine doğru yönelmeye başladı. Kayseri gibi Ak Parti’nin Cumhur İttifakı’nın kalesi olan bir şehirde CHP’nin tek başına oy oranının yüzde 15’lere, YRP gibi çiçeği burnunda henüz teşkilatlanmasını bile tam anlamıyla tamamlayamamış bir partinin yüzde 20’lere yaklaşan oy alması, muhafazakar oy yoğunluğu olan bir şehirde alternatif arayışlarının en önemli göstergesi oldu. Bu arayış ve kaçışların arka planında biraz da 'Ak Parti'ye haddini bildirme' tavrı da söz konusu.

CUMHUR İTTİFAKINDAN KOPUŞLAR : Cumhur İttifakının kalesi olan Ak Parti ve MHP oylarının üst üste toplamının yüzde 72’lerden yüzde 38’lere düştüğü Kayseri’de Ak Parti’den Yeniden Refah ve Saadet Partisi’ne yönelen oylar kadar, MHP’den İyi Parti’ye kayan oylarla beraber, iki iki dahanın dört etmediği görüldü. İttifaksız muhalefetin oylarındaki artışı düşündüğümüzde, eğer Kayseri’de Cumhur ittifakı ortak adaylarla seçime girmiş olmasaydı büyükşehir ve hiçbir ilçenin alınması mümkün olmayabilirdi.