Akıl Küpü Kütüphaneleri gençlerin gözdesi oldu

Melikgazi Belediyesi'nin gençlere yönelik proje ve yatırımları sürüyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlerin ders çalışmalarına, sosyalleşmelerine imkan tanıyan Akıl Küpü Kütüphaneleri ile sık sık gündeme geliyor.

Akıl Küpü Kütüphaneleri gençlerin gözdesi oldu
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi’nin gençlere yönelik proje ve yatırımları sürüyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlerin ders çalışmalarına, sosyalleşmelerine imkan tanıyan Akıl Küpü Kütüphaneleri ile sık sık gündeme geliyor.

İlçe genelinde sayısı 15’e ulaşan, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören Akıl Küpü Kütüphanelerinin sayısını daha da artıracaklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde 7’den 70’e bütün vatandaşlarımız için ihtiyaç dahilinde hizmetlerimizi, projelerimizi hayata geçiriyoruz. “Önce gençlik” temasıyla birbirinden farklı, nitelikli projelere imza attık. Gençlerimize yönelik hizmetlerimizden biri olan Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, Melikgazi’miz genelinde yoğun bir şekilde hizmet veriyor. “Gençlere yatırım, geleceğe yatırım” diyerek ilçemize 5 yılda tam 15 adet kütüphane kazandırdık. Sayısı 15’e ulaşan kütüphanelerimizde gençlerimiz hem ders çalışabiliyor hem de sosyalleşebiliyorlar. Gençlerimize konforlu ve kaliteli bir ortamda ders çalışma, sosyalleşme ve gelişme imkanı sağlayan kütüphanelerimizden bütün gençlerimiz istifade edebilir. Grup çalışma ofisleri, özel çalışma ofisleri, kafeteryasıyla hizmet sağlayan kütüphanelerimizin toplam üye sayısı 52 bini geçmiş durumda. Kütüphane sayımızı artırmaya, gençlerimiz için nitelikli hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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