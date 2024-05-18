Alev Alatlı Nevşehir'de anıldı

2 Şubat’ta ebediyete irtihal eden Kapadokya Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı, önemli mütefekkir ve yazarlarından Alev Alatlı anısına Kapadokya Üniversitesinde sempozyum düzenlendi.

’Alev Alatlı ve Eğitim’, ’Alev Alatlı ve Düşünce Dünyası’, ’Alev Alatlı ve Edebiyat’, ’Alev Alatlı ve Bilim’ temel başlıkları çerçevesinde davetli katılımcıların sunumlarının yer aldığı sempozyuma, akademik çalışmaları ile kendi alanlarında isim yapmış, aynı zamanda Alev Alatlı ve eserleri ile ilgili çalışmalar üretmiş, kendisiyle muhtelif zamanlarda fikir teatisinde bulunmuş yetkin bilim insanları katıldı. Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu’nda yapılan sempozyumun açılışına Eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, Mütevelli Heyet Başkanı Funda Aktan, Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Bahattin Murat Yakın, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Halil İbrahim Ünser, Üniversite Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Tezcan, Üniversite İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız, Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Sadık Türker, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Prof. Dr. Serpil Oppermann, Prof. Dr. Şevket Volkan Ediger, Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Sanatçı Günseli Kato, sempozyum düzenleme kurulu üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Funda Aktan konuşmalarında; “Alev Hocamız, ’Annem hep "işleyebileceğimiz en büyük günah birbirimize kayıtsız kalmamız’ derdi. Hep konuşalım, ortak bir noktaya gelelim, çözümleri getirelim diye çalıştı, çabaladı ömründe son nefesine kadar. Kendisi artık aramızda değil ama ne mutlu ki sizler buradasınız. Hep bahsettiği, benden sonra dünya nöbetini kim tutacak diye sorduğu dünya nöbetini devretmeyi istediği, aklına, kalbine, Türkiye’ye, sevdasına, bu topraklarda yaşayan insanlarına güvendiğini, onları sevdiğini bildiği kişiler burada bugün. Hep birlikteyiz. Kendisinin hep dediği gibi biraz ağır olabilir ama "Elimizden geleni değil, yapılması gerekeni yapacağız." Yapamıyorsak da yapmaya çalışacağız. Bu sempozyumun düzenlenmesi çok yoğun bir çabayla gerçekleşti. Ben bu sempozyumu düzenlemekte emeği geçen sayın hocalarıma, tüm mesai arkadaşlarıma, katılan değerli hocalarımıza hem üniversitemiz hem Alev Alatlı Vakfı hem de ailem adına şükranlarımı sunuyorum. Alev Alatlı’nın fikrî mirasını yaşatmak için Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Alev Alatlı Araştırma Merkezi tarafından yıllık olarak düzenlenmesi planlanan sempozyumlar ile Alev Hocamızın "Parmağıma değil, işaret ettiğim yere bakın." düsturunun gereğini yerine getireceğimize inanıyorum. Tüm hazîrunu saygıyla selamlıyorum, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise; "Alev hocamız tam bir Rönesans figürüydü. Yani çok fazla konuda uzmanlığa sahipti. Bir elinde kitap bir elinde kalem bir elinde fırça bir elinde kepçe bir elinde büyüteç vardı. Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Gastronomi, Ekonomi, İstihdam, Eğitim Bilimleri, Mimarlık, Biyoloji diye listeyi uzatmak mümkün. Bir eğitim felsefesi vardı. Bunu Kapadokya Üniversitesinde hayata geçirdi. Dünyaya yön veren metinler ve bize yön veren metinler çalışmaları ile tarih ve siyaset bilimi çalışmaları için yeni sayfalar açtı. Metotoloji insanıydı. Edebiyat insanıydı. Her türlü despotizme karşıydı. Özellikle de Aydın sınıfının tahakkümcü despotizmine. Her yönüyle çok donanımlı bir entelektüeldi. Liyakat esaslı elitizme karşı değildi. Vasatlığa ve sıradanlaşmaya karşıydı. Ülkesine ve milletine olan sevgisi onu insanlığa ve gezegenimize yabancı kılmamıştı. Aksine bilgiye ve insanlığa duyduğu aşk onu hakikatin peşinde bir hayat sürmeye teşvik etti. Ne mutlu bizler de onun yol arkadaşları olduk” dedi.

"Alev Hocamızın amel defteri kapanmayacaktır"

Vali Fidan ise konuşmasında; "Alev Hocamız, Kapadokya Meslek Yüksek Okulundan Kapadokya Üniversitesi’ne evrilen bu güzide eğitim kurumunun da kuruluşuna öncülük eden bir büyük münevver bilim insanıdır. Kapadokya Üniversitemiz bugün geldiği noktada yetiştirdiği binlerce öğrencinin yanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla, sosyal sorumluluk projeleriyle başta ilimiz olmak üzere Kapadokya bölgesine, ülkemize çok önemli katkılar sunuyor, ilimizin, ülkemizin ekonomik hayatına, sosyal hayatına, bilimsel hayatına çok önemli katkılar sağlamakta. Ben bu yönüyle düşünüyorum ki bu eserler var oldukça burada bu hizmetler üretildikçe hocamızın da amel defteri kapanmayacaktır. O bu eserlerden her daim haberdar olacaktır" ifadelerini kullandı. Alev Alatlı ve Düşünce Dünyası oturumunda konuşan Prof. Dr. Ömür Ceylan ise; "Alev Hanım’ın bu sempozyumda bulunmasını, yapılan tüm konuşmaları dinlemesini, kendisi hakkında varılan yargıları her zaman yaptığı gibi şaşırtıcı argümanlarla paramparça etmesini ve ikinci günün sonunda başladığımız yere dönmeyi çok isterdim. İkinci gün sonunda eğer o burada olsaydı buradan kâinata, varlığa, insana ve hassaten de bize dair bam başka ufuklarla ayrılmış olacaktık” diye konuştu.

Alev Alatlı ve Bilim oturumunda konuşan Prof. Dr. İskender Öksüz; "Alev Alatlı’nın düşüncesiyle yaşayışı arasında bir duvar yoktu. Düşünürken yaşardı yaşarken düşünürdü. Bir problemi çözmeden rahat edemezdi. Çözülmemiş problemlere buna da bir bakmak lazım derdi. Hissederdiniz ki mutlaka bir probleme bakıp ne olduğunu anlamak isterdi. Pasif bir gözlemci değildi, gördüklerinden kendine vazife çıkarırdı” şeklinde konuştu.