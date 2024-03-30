Alim Kandemir faal futbol hakemliğini bıraktı

Kayseri'nin önemli futbol hakemlerinden Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı.

Alim Kandemir faal futbol hakemliğini bıraktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin önemli futbol hakemlerinden Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı.

Kayseri’nin yetiştirmiş olduğu önemli hakemlerden birisi olan Alim Kandemir, düdüğünü astı. 2006 yılında başladığı futbol hakemliği hayatında sayısız maçlara çıkan ve Türkiye 3. Lig, Türkiye 2. Lig, Türkiye 1. Lig ile Türkiye Kupası gibi önemli organizasyonlarda düdük çalan Kayseri’deki önemli amatör maçlarda da görev üstlenen Alim Kandemir, faal futbol hakemliğini bıraktı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından aldığı kararı kamuoyu ile paylaşan Alim Kandemir, bundan sonraki süreçte bilgi ve birikimlerini genç hakemlere aktarmak adına çaba sarf edeceğini duyurdu.

Alim Kandemir faal futbol hakemliğini bıraktı
Alim Kandemir faal futbol hakemliğini bıraktı
İHA
Kayseri Gündem

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