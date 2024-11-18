Altınoluk Mahallesine 120 adet yatay mimari bahçeli ev yapılacak

Melikgazi’de vizyon projeleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’ye örnek olacak en önemli mimari projelerden biri olan Altınoluk Mahallesi Bahçelievler Konut Projesi için yerinde inceleme yaptı.

Altınoluk’ta ilk yatay mimari örneği 120 adet bahçeli ev

Yatay mimari projesinin başladığını ve 2 yıl içinde tamamlanacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “İlçemizde yatay mimari konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Belediyemizde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi imar mevzuatında imar değişikliği yaparak; 15 katlı binaların 10 kata düşürülmesi ile ilgili yasal çalışmayı tamamladık. Artık Melikgazi’de uygun olan ortamlarda 10 katı geçmeyecek şekilde yapılaşma olacak. Ama Altınoluk Mahallemizdeki bu proje tamamen yatay mimari. 120 adet bahçeli evin yapılacağı belediyemize ait arsayı ihaleyle firmalara verdik. Müteahhitlerimiz şu anda çizgileri ve yerleri belirledi. Burada yatay mimaride çalışma başlayacak. Belediye olarak ilk örneğini Melikgazi Belediyemizin yapacağı güzel bir proje olacak inşallah. Belediye olarak çok farklı alanlarda yatay mimari de imar çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bundan sonra hem kentsel dönüşüm kapsamında hem yeni alanlar ile birlikte bu tür yatay mimarileri ilçemizde uygulayacağız. Müteahhit arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah bu alanda yaklaşık 2 sene içerisinde çok nitelikli bir sitenin açılışını hep birlikte yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah burada ev alacaklara sağlık ve huzur içerisinde oturmayı nasip etsin” dedi.