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Trafik denetimlerinde aranan 13 kişi ve 4 ruhsatsız silah yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız ateşli silah yakalandı.

Trafik denetimlerinde aranan 13 kişi ve 4 ruhsatsız silah yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız ateşli silah yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 35 ekip ve 70 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 21 şok uygulamada; 5 bin 371 şahıs ve 2 bin 289 otonun sorgusu yapıldı, 252 Park/Bahçe ve 75 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde; 13 aranan şahıs yakalandı, 7 şahıs hakkında toplam 17,92 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli işlem başlatıldı. Ayrıca 5 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapılırken; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 40 adet fişek, 1 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" denild

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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