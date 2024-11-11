Aranan hırsızlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aranan hırsızlar yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’hırsızlık’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’hırsızlık’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (31) operasyon sonrasında yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan ekiplerce yapılan bir diğer çalışmada hakkında ’hırsızlık’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tedavi için getirildiği hastaneden kaçan U.U. (31) da düzenlenen operasyonla yakalandı. U.U. da işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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