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  • Ayşe Böhürler: 'Kayseri'ye Değer Katacak Bir Kültürel Merkez İnşa Ediyoruz'

Ayşe Böhürler: 'Kayseri'ye Değer Katacak Bir Kültürel Merkez İnşa Ediyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden kütüphane projesini yerinde inceledi.

Ayşe Böhürler: 'Kayseri'ye Değer Katacak Bir Kültürel Merkez İnşa Ediyoruz'

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Böhürler, kütüphanenin sadece bir okuma alanı olmanın ötesinde, Kayseri’nin kültürel ve akademik hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez olacağını vurguladı.

Böhürler, yaptığı açıklamada, "Kayseri, tarihi boyunca ilim, irfan ve kültürle anılan bir şehir olmuştur. Bu kütüphane de geçmişten gelen bu güçlü mirasa yakışan bir eser olacak. Araştıran, üreten, düşünen bir nesil yetiştirmek için bilgiye erişimi kolaylaştıran projelere büyük önem veriyoruz. Bu kıymetli eser, hemşehrilerimizin kitapla buluştuğu, ilmi çalışmalar yapabildiği ve kendini geliştirdiği bir mekân olacak" dedi.

“Kayseri'nin Kültürel Ruhu Daha da Güçlenecek”

Kütüphanenin, özellikle gençler için bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Böhürler, “Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte araştırma, öğrenme ve üretme süreçleri de hız kazanacak. Bu mekân, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve geleceğe daha güçlü hazırlanabilecekleri bir merkez haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Şehrin kültürel dokusuna yeni bir soluk getirecek kütüphane projesinin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri'nin eğitim ve kültür alanındaki potansiyelinin daha da artacağını belirten Böhürler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, kütüphanenin en kısa sürede tamamlanarak Kayseri halkının hizmetine sunulacağını ifade ederken, projenin şimdiden büyük heyecan uyandırdığı görüldü.
 

Haber Merkezi

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