Bahar geldi, kır navruzu görüldü

Kayseri'nin doğal zenginliklerinden biri olan Kırnavruzu, baharın gelmesiyle birlikte ilk görüntülerini sergilemeye başladı.

Bahar geldi, kır navruzu görüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin doğal zenginliklerinden biri olan Kırnavruzu, baharın gelmesiyle birlikte ilk görüntülerini sergilemeye başladı.

Dünya genelinde sadece Kayseri’ye özgü olan bu nokta endemiği, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaseverlerin ve bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bu özel bitki için 2019 yılında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce “Kırnavruzu Tür Eylem Planı” hazırlanmış olup bu kapsamda gerekli önlemler alınmakta, okullarda konu ile ilgili eğitimler verilmekte, türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanmaktadır" denildi.

Bahar geldi, kır navruzu görüldü
İHA
Kayseri Gündem

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