Bakan Özhaseki, ameliyat sonrası, aynı tempoyla görev başında

Mehmet Özhaseki... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı... Günde, üç vardiya mesai... Altı saat uyku.

Dur durak yok... Sabah akşam koşturuyor.

Bir gün deprem bölgesinde... Bir gün İstanbul'u depreme dayanıklı kent haline getirmenin derdinde.

Anadolu'da bir söz vardır... "İşinin delisi."

Özhaseki... Tam da öyle.

20 gün önce bir operasyon geçirdi... İzleri gözünde hâlâ duruyor.

Ama... Dinlenmek... Hastanede veya evde yatmak ona haram... Ya bakanlıkta... Ya da sahada.

Çarşamba... Saat 12.30.

"Geçmiş olsun" ziyareti.

Ve... Asrın depremiyle ilgili derin bir sohbet.

***

Büyük Türkiye

Asrın depremi... Büyük yıkım... 680 bin konut... 170 bin işyeri.

Toplam... 850 bin bağımsız bölüm. Mehmet Özhaseki, rakamları... Deprem dosyasını... İnşa ve ihya çalışmalarını önümüze serdi... Ve dedi ki:

"Malatya büyüklüğünde 5 kadim şehri yeniden yapıyorsunuz... Çok zor bir iş... Ama büyük Türkiye bunu başarıyor."

***

Büyükelçi gözüyle

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri geçen hafta deprem bölgesine gittiler... Dolaştılar... Yıkımı ve yapılanları yerinde gördüler.

Dönüşlerinde neler mi söylediler?

Mehmet Özhaseki'den dinleyelim:

Aradan bir yıl geçti... Biz böyle bir manzarayla karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyorduk.

Bu büyük depremin verdiği hasarın yarısı bizde olsaydı... Veya dörtte biri... Altından kalkamazdık.

Türkiye'nin gösterdiği bu başarıyı, gözlerimizle görmesek inanmazdık.

***

İstanbul... İstanbul

Bakan Mehmet Özhaseki'nin kafası da, makam odası da, "iki parsele bölünmüş" desek yeridir.

İkisinde de aynı yoğunluk.

Bu konu açılınca... Özhaseki dedi ki:

1. Deprem bölgesindeki hasarı gidermeye çalışıyoruz... Koşanı kovalıyoruz.

2. Allah korusun... Bir deprem gelmeden İstanbul'u nasıl geleceğe hazırlarız? Bunun için çalışıyoruz.

3. Geriye kalan zamanda da bakanlığın diğer işleriyle uğraşıyoruz.

***

Hedef

Bugünden itibaren... Özhaseki, deprem bölgesinde yatıp kalkacak... Dokuz gün boyunca.

İlk durak Hatay... Kalıcı konutların hak sahiplerine teslimi.

Sonra İslahiye.

6 Şubat... Depremin birinci yılı... Kahramanmaraş.

Oradan Şanlıurfa... Elazığ... Adıyaman'a.

Onuncu gün ise... Ver elini İstanbul.

***

Alarm

İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor... 10 Şubat Cumartesi gündüzden itibaren.

Alarm... Büyük kentsel dönüşüm... Ya başarılacak... Ya da başarılacak... Başka yolu yok.

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'un yol haritasını anlatıyor:

Her hafta yaklaşık beş bin bina yıkılacak... Ve yine her hafta beş bin binanın temeli atılacak.

Hedef bu... Şartlar ne olursa olsun bu programdan, hedeften sapma olmayacak.

İstanbul için özel bir kentsel dönüşüm ekibi kuruldu.

***

Mevzuat hazretleri

Mehmet Özhaseki ile her konuşmamızda sorduğumuz soru... Dün yine sorduk:

- Bürokrasi sizin temponuza... Deprem bölgesindeki çalışma hızına... Ayak uydurabiliyor mu? İşte... Özhaseki'nin of çektiği konu.

Ben sürekli itekliyorum... Onlar da devamlı direniyorlar.

Her aşamada... Resmi yazı yazıyorlar... "Olmaz... Yapılamaz" yazıları.

Bürokrasi... Sorumluluk almaktan... İmza atmaktan çekiniyor... Tam bir direnç.

Bir gün mahkeme huzuruna çıkıp yargıç önünde el pençe divan durmaktan korkuyorlar.

Bu durumda... Bütün evrakları, Bakan olarak ben imzalıyorum.

***

Vicdan sorunu

Bugün itibarıyla... Deprem bölgesinde... Konteyner evlerde yaşayan nüfus... 550 bin. Devletin kira yardımı yaptığı depremzede aile sayısı... 320 bin.

Ve... Aileler dağınık halde... Önemli bölümü değişik illerde. Mehmet Özhaseki:

Millet bu şartlarda yaşarken ben evimde oturamam... Rahat uyuyamam.

Bu bir vicdan sorunu... Günahtır... Yazıktır... Onları bir an önce sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına yerleştirmemiz lazım.

Gece gündüz, yağmur çamur demeden, tüm gayretimizle çalışıyoruz... Çalışmaya da devam edeceğiz.