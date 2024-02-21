Bakan Şimşek'ten Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Şimşek'ten Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Kayseri GündemEditör

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti.

Talas’ta bulunan Valilik Çalışma Ofisi’ne gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Sayın Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk ve protokol üyeleri tarafından karşılandı

Valilik ziyaretinde ilk olarak, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha sonra makama geçti. Makamda gerçekleştirilen ziyarette Vali Çiçek, Bakan Şimşek’e Kayseri’deki çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulunup, Kayseri’ye gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirtti.

Ziyaretin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer programlarına katılmak üzere valilikten ayrıldı.

Bakan Şimşek'ten Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Bakan Şimşek'ten Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Bakan Şimşek'ten Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç: 'Develi'mize yakışanı yapacağız'
Başkan Büyükkılıç: 'Develi'mize yakışanı yapacağız'
MHP Belediye Meclis Üyeleri aday listesi açıklandı 
MHP Belediye Meclis Üyeleri aday listesi açıklandı 
Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri aday listesi belirlendi
Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri aday listesi belirlendi
Motorine indirim kesinleşti
Motorine indirim kesinleşti
İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri aday listeleri açıklandı
İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri aday listeleri açıklandı
MHP Kayseri Belediye Meclis Üye Adayları belli oldu
MHP Kayseri Belediye Meclis Üye Adayları belli oldu