Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısında Coşkulu Karşılama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ticari dokusunun önemli merkezlerinden olan Yeraltı Çarşısı’nda esnafı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, esnaf tarafından çiçeklerle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı’nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı girişinde esnaf tarafından çiçeklerle karşılanırken, Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükkılıç’ı tebrik ederek, “Mevla’m çıktığınız yolda başarılar muvaffak eylesin, esnaflar olarak yanınızdayız” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a çarşı ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.

Esnafa ve vatandaşlara aşure ikramında da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz bu teveccühten dolayı teşekkür ediyor, sizlere bundan sonraki süreçte layık olma yönünde, el ele, gönül gönüle vermek suretiyle Allah nasip ederse hizmet edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere olan güvenine, Sayın Bahçeli’nin bizlere olan sevgisine layık olma, hep beraber Kayseri’mizi daha iyi noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yerli anlayışın sesi olacaklarını belirterek, “Mesele önce devlet, önce bayrak, önce vatan, önce millet demektir. El ele verip, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Kayseri’mizde Hakk’ın sesi, yerli anlayışın sesi olma yönünde irade göstereceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç: “El Ele, Gönül Gönüle Hep Beraber Güçlü Türkiye Diyoruz”

Kayseri’de birlik ve beraberlik olgusuna vurgu yapan Büyükkılıç, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın sesinin gür çıkması için el ele, gönül gönüle hep beraber güçlü Türkiye diyoruz’ diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere layık olma yönünde irade gösteriyoruz. Cenab-ı Allah sizlere karşı bizi mahcup etmesin. Siz canlarımıza layık olma suretiyle inşallah aynı duygularla el ele vererek, daha güçlü Kayseri ve ülkemizi en güzel noktalara taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun her zaman yanında olan Sayın Bahçeli’nin elini güçlendireceğiz. Tabi ki hem yurt içinde hem de yurt dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın sesinin gür çıkması için el ele, gönül gönüle hep beraber güçlü Türkiye diyoruz. Biz hazırız. Bir ağabeyiniz başkanlıktan öte, bir kardeşiniz olarak sizleri bağrıma basıyorum. Ahi ahlakıyla ahlaklanmış, haramı, helali bilen kardeşlerimizi, ‘aldatan bizden değildir’ ilkesiyle hareket eden esnaflarımızı bağrımıza basıyor, alnınızdan öpüyorum, sağ olun var olun. Allah’a emanet olun.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise “Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Daha çok çalışacağız, kadınlar, gençler, yaşlılar için, daha güzel Türkiye, daha güzel Kayseri için, Memduh başkanımın başkanlığında daha çok şey yapacağız. Memduh başkanımın çok hizmeti oldu, yeni dönemde çok daha fazlasını yapacak. Hep beraber dayanışma içerisinde Türkiye’nin incisi bir Kayseri için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yeraltı Çarşısı esnafı da Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı hem teşekkür hem de dua ettiler.