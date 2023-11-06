Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

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  • 06.11.2023 16:46
  • Güncelleme: 07.11.2023 09:22
Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi programlar çerçevesinde Kayseri’ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile Kayseri’nin merkezinde yer alan 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde buluştu.

Millet Bahçesi incelemesine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katılırken, Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov, Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında vatandaşların hizmetine sunulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile ilgili bilgiler aldı.

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan ve resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni çok beğenen Mammadov, emeği geçenleri tebrik etti.

Büyükelçi Reşad Mammadov Başkan Büyükkılıç’a "Selam Azerbaycan" adlı eseri hediye etti.

İHA

Kayseri Gündem
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