Başkan Büyükkılıç, bayramın mutluluğunu Kayserililerle yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Cami Kebir'de kıldığı cuma namazı sonrası Camikebir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayserililerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Büyükkılıç, bayramın mutluluğunu Kayserililerle yaşadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Cami Kebir’de kıldığı cuma namazı sonrası Camikebir Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayserililerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cami Kebir’de kıldığı cuma namazının ardından Camikebir Mahallesi’nde vatandaşla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, burada vatandaşlarla sohbet ederek, Kayserililerin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Tüm İslam âleminin bayramını bir kez daha kutlayan Büyükkılıç, “Ramazan Bayramı’nın son gününü yaşadığımız mübarek cuma gününde Camii Kebir’de kıldığımız cuma namazının ardından, kıymetli hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek bayramın mutluluğunu hep birlikte yaşadık” dedi.

Vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç ile Kayserililer günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç, bayramın mutluluğunu Kayserililerle yaşadı
Başkan Büyükkılıç, bayramın mutluluğunu Kayserililerle yaşadı
Başkan Büyükkılıç, bayramın mutluluğunu Kayserililerle yaşadı
Başkan Büyükkılıç, bayramın mutluluğunu Kayserililerle yaşadı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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