Başkan Büyükkılıç, İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

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  • 16.01.2024 12:51
  • Güncelleme: 16.01.2024 16:31
Başkan Büyükkılıç, İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi sanayi, ticaret ve turizm alanı olmak üzere birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Kentte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde hayata geçirdiği projelerle üreticinin daima yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği Talas Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Valimiz Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleşen Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları ile ilgili değerlendirme toplantısına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Doğan ile birlikte katıldık” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘elleri emek kokan üreticilerimiz başımızın tacıdır’ diyerek ortaya koyduğu tarım alanında üretimi arttırma vizyonu ile ülke çapında bu alana güçlü destek veren örnek bir belediye olmaya devam edeceklerini söyledi.

İHA

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