Başkan Büyükkılıç, organize sanayi için yeni alternatif yolda incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak alternatif yol olarak 25 milyon TL yapım maliyetiyle hayata geçirilen Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı’nda sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Yol medeniyettir anlayışının en güzel örneklerini gözlemliyoruz. Şehrimizi bu hizmetlerle buluşturmak, daha yaşanabilir ve daha güzel bir kimliğe kavuşturmak adına durmadan ekibimizle birlikte koşturuyoruz” dedi.

Kent genelinde ulaşım çalışmalarını hız kesmeden sürdürerek gerek toplu taşıma gerekse alternatif yol yatırımlarıyla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan ve çalışmalarında sona gelinen İsmail Erez Bulvarı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’ın incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı ve yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu.

Şehrin doğu batı istikametinde Keykubat Kavşağı ile Organize Sanayi 1’inci Giriş 14. Cadde arasında toplam 3 bin 650 metre uzunluğundaki bulvarın Organize Sanayi tarafındaki bin 500 metrelik kesiminde sona gelinen çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan bilgiler alan Büyükkılıç, yeni yapılan yolların Kayseri’ye yakıştığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunarak, “Anbar bölgesindeyiz. Belsin’imizi Anbar bölgesinden Organize Sanayi yoluna bağlayan İsmail Erez Bulvarı’nın hem altyapı çalışmaları hem kamulaştırma çalışmaları hem de BSK asfalt çalışmaları tamamlanıp çizgi çalışmaları da yapılmakta. Kayseri’miz için önemli bir fonksiyon görecek olan bir ana arteri hayata geçirmiş oluyoruz” dedi.

“Şehrimize yakışıyor”

Amaçlarının, vatandaşların beklentisi olan ulaşımda rahatlama anlayışı içerisindeki çalışmalarını hızla sürdürmek olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Yüklenici firmamıza, emeği geçen ilgili birimimize teşekkür ediyorum. Şehrimize yakışıyor diyorum. Standardı yüksek bir ana arterimiz bu bölgedeki imarlaşma hareketine de hız kazandırmış oldu. Daha önce bu bölgede buranın şartlarına uymayan yapılarda temizlenmiş oldu” diye konuştu.

“Yol medeniyettir anlayışının en güzel örneklerini gözlemliyoruz”

Başkan Büyükkılıç, kenti hizmetlerle buluşturmak adına koşturduklarını vurgulayarak, “Yol medeniyettir anlayışının en güzel örneklerini ve bir bakıma kazanımlarını burada gözlemliyoruz. Bunları anlatırken de keyif alıyoruz. Şehrimizi bu hizmetlerle buluşturmak, daha yaşanabilir ve daha güzel bir kimliğe kavuşturmak adına durmadan ekibimizle birlikte koşturuyoruz. Mevla’m mahcup etmesin. Hayırlı hizmetlere vesile kılsın diyor, tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç’tan sürücülere ‘kurallara uyalım’ çağrısı

Araç sürücülerine de trafik kurallarına uyalım çağrısında bulunan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Bir istirhamımız var; yolları yapıyoruz, standardını yükseltiyoruz. Bisiklet yollarımızla, yaya yollarımızla, orta refüjlerimizle her türlü güzelliği standardı yüksek bir şekilde ekliyoruz. Ancak, maalesef direksiyonun başına geçen vatandaşlarımız yarış mantığı içerisinde araçlarıyla geçmeye çalışıyorlar. O zamanda da sıkıntılar oluyor, kazalar oluyor. Bu yönde de istirham ediyoruz, kurallara uyalım. Aşırı sürat yapmayalım, birbirimizin hakkına saygı duyalım ve inşallah bu konforlu hizmetlerimizden hepimiz yaralanalım.”

“Büyükşehirlerin konforu var, büyükşehirlerin sıkıntısı yok”

Başkan Büyükkılıç, İsmail Erez Bulvarı devamındaki yeni yolun şehre hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İşin özeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde büyükşehirlerin konforu var, büyükşehirlerin sıkıntısı yok. Hayırlı olsun” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’ne alternatif ulaşım güzergâhı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım konforunu arttırmak amacıyla projelendirilen ve hayata geçirilen yeni ana arterdeki çalışmalarda sona gelindi. Şehrin Doğu Batı istikametinde Keykubat Kavşağı ile Organize Sanayi 1. Giriş (14. Cadde) arasında toplam 3 bin 650 metre uzunluğundaki bulvarın Organize Sanayi tarafındaki bin 500 metrelik kesiminde yol, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları belediyemizce yapılarak asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Orta refüj adalarının teşkili ve çizgi çalışması sonrası kısa sürede trafiğe açılacak yolda çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanacak. Çalışma çerçevesinde gidiş ve dönüş yönlerinde üçer şerit yol, orta refüj, yaya yolları, bisiklet yolları ve kavşak bağlantıları yapılıyor.

40 metre genişliğe sahip bulvar şehir istikametinden Anbar Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımı sağlayacak, Osman Kavuncu Bulvarı ile Taha Carım Caddesi’ne alternatif hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun kullanıma açılmasıyla birlikte Organize Sanayi istikametine gidiş ve dönüşler için alternatif bir güzergâh şehre kazandırılmış olacak. Böylece Osman Kavuncu Bulvarı ile Taha Carım Caddesi’nde trafik hacminin azaltılması hedefleniyor. Yolun yapım bedeli ise (kamulaştırma bedelleri hariç) yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşti.