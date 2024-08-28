  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç'tan İyi Partili Belediye Başkanı Koç'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan İyi Partili Belediye Başkanı Koç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ın sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirdiği ziyarette Tomarza'ya yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Büyükkılıç'tan İyi Partili Belediye Başkanı Koç'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç’u ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’ın sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirdiği ziyarette Tomarza’ya yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana 16 ilçe belediye başkanı ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserililere hizmet etme gayretini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde de ayrım gözetmeksizin tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönle ‘her şey Kayseri için’ şiarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sık sık ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek yatırım ve hizmet değerlendirmeleri yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Başkan Koç’u makamında ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Tomarza Belediyesi başkanlık makamında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, “Tomarza Belediye Başkanımız Osman Koç’u ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Tomarza’mız ile ilgili çalışmaları da masaya yatırdık. İlgili yöneticilerimizle birlikte çalışmaları değerlendirdik" dedi.

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç da nazik ziyaretleri için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Tomarza Belediyesi personeli ile de sohbet eden Büyükkılıç, personele de çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay eşlik etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

JAK Timleri Erciyes'e tırmandı
JAK Timleri Erciyes'e tırmandı
Başkan Büyükkılıç'tan İyi Partili Belediye Başkanı Koç'a ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan İyi Partili Belediye Başkanı Koç'a ziyaret
İşini zamanında yapmayan kamu görevlilerine hukuk yolu açık
İşini zamanında yapmayan kamu görevlilerine hukuk yolu açık
Kayseri'nin temmuz ayı ihracatı yüzde 25,95 oranında arttı
Kayseri'nin temmuz ayı ihracatı yüzde 25,95 oranında arttı
Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan Başkanları ile bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan Başkanları ile bir araya geldi
Kayseri Ulaşım reklm alanları ihaleye çıkıyor
Kayseri Ulaşım reklm alanları ihaleye çıkıyor