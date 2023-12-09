Başkan Büyükkılıç'tan Karpuzatan müjdesi

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sucuğun ve pastırmanın merkezi Karpuzatan için hazırladıkları proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den destek istedi

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  • 09.12.2023 17:23
  • Güncelleme: 09.12.2023 17:23
Başkan Büyükkılıç'tan Karpuzatan müjdesi

Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç’ın talebi sonrası TOKİ’ye talimat verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci etap kapsamında 618 adet konut için temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Karpuzatan bölgesinde esnafın yaşadığı sorunu Bakan Özhaseki’ye dile getirerek, yeni projeden bahsetti.
Başkan Büyükkılıç, ayrıca Karpuzatan esnafı için yeni bir proje hazırladıklarını Bakan Özhaseki’ye sunarak, “Kayseri’mize olan sevdamıza sığınarak, daha önce yapılan Karpuzatan bölgesinde yapılan sosyal konuta birinci, ikinci, üçüncü etap derken, Karpuzatan’ın etrafı kuşatıldı. Buradaki esnafımızı mağdur etmeden, arsasını, projesini hazırladık. Müsaadenizle hak sahipleriyle bu hafta içerisinde görüşelim, hazırlık yapalım. TOKİ’miz ile iş birliği halinde Karpuzatan’ı oraya taşıyalım. Şehrimizin en önemli sıkıntılarından birini sonlandırıp, esnafımızı, iş adamımızı mağdur etmeden sucuğun, pastırmanın merkezini hayata geçirelim diyoruz. Kayseri’mizin şanına yakışır şekilde bu projeyi de hayata geçirelim” diye konuştu.
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN PROJESİNE BAKAN ÖZHASEKİ’DEN DESTEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, Başkan Büyükkılıç’ın Karpuzatan ile ilgili sunduğu projeye de destek vererek, TOKİ’ye talimatlarını vereceğini ifade etti.
Bakan Özhaseki, “Karpuzatan’da çocukluğumuzdan beri adını duyduğumuz güzel firmaların olduğu sucuğa, pastırmaya mekân olmuş bir yerden bahsediyor. Zaman içerisinde her şey eskiyor, yenilenmek istiyor. Burasının da yenilenmesi, dönüşmesi lazım” ifadelerini kullandı.

1ha

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