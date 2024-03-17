Başkan Büyükkılıç'tan STK ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Eczacı Odası, Kayseri Tabip Odası ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında da STK ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, Kayseri Eczacı Odası, Kayseri Tabip Odası ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. STK ziyaretlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti. İlk olarak, Kayseri Eczacı Odası’nı ziyaret eden Büyükkılıç ve Yıldız, burada Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Akın ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, Ramazan aylarını da tebrik etti. Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Ne zaman başımız sıkışsa Başkanım her zaman kapısını açtı bize. Tabi bizim istediğimiz de budur. Emeklerinize sağlık. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel işleri hep birlikte yaparız” dedi. Daha sonra Kayseri Tabip Odası’na ziyaret gerçekleştiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti. Tabip Odası’ndaki konuşmasında ‘insan odaklı yaklaşım’ vurgusu yapan Büyükkılıç, “Değerlerine bağlı, yerli ve milli anlayışın sahibi dostlarımız. Ben de bir tabip olarak eminim ki bundan sonraki süreçte daha güzel çalışmalar yaparız” dedi. Başkan Büyükkılıç, kentte sağlık turizminin gelişmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalardan bazıları olan Sağlık Turizmi Çalıştayı, USHAŞ ile iş birliği protokolü, Kayseri Sağlık Turizmi Web Sitesi gibi faaliyetlerden söz ederek, “Amacımız Kayseri’de sağlık turizminin gelişmesi, dolayısıyla Kayseri’ye pozitif katkı sağlamak. İnşallah sağlık turizmi ile ilgili daha fazla çalışma yapacağız. Hep beraber mesafe aldık şehrimize ikinci bir tıp fakültesini kazandırdık” diye konuştu. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız da Türkiye’de son 22 yılda en önemli değişimin sağlık sektöründe gerçekleştiğine dikkat çekerek, değişimin moderatörü olan hekimlere teşekkür etti.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan ise tıp fakültesi öğrencilerinin her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunu sunan bilgisayar destekli simülatörlerle eğitileceği Simülatör Merkezi müjdesinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Geçen gün simülasyon eğitimi için verdiğiniz destek bizi heyecanlandırdı. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Kayseri sağlık turizmi için yapmış olduğunuz hamlelerin devamını da bekliyoruz. O da bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Ellerinize sağlık” ifadelerini kullandı. Esnaf dostu Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’ni de ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Demircioğlu ve yönetim kurulu üyesi esnafla buluştu. Burada da sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, Demircioğlu ve yönetim kurulu üyesi esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Demircioğlu da nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç, Yıldız ve Üzüm’e teşekkür etti. Oda ziyaretlerinde günün anısına hatıra fotoğrafları da çekinildi.