Başkan Büyükkılıç Tarihi Kayseri Mahallesi'nde 2'inci etap çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan 2’nci etap kentsel tasarım proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetlerin eşsiz bir miras hazinesine sahip Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarak geleceğe taşımak adına önemli projelere imza atan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin kültür turizmine de katkı sunacak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kentin tarih kokan sivil mimari örneklerinin yer aldığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar ile yeniden ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç’a, incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç eşlik etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Etap etap yaptığımız çalışmalar hızla devam ediyor. Yap işlet, devret modeliyle otelcilik hizmeti verecek olan etabın çalışmalarının yürüdüğünü görmekteyiz. Aynı zamanda bu bölgede hem tarihi dokuya önem veren hem de kültürümüzü yansıtan çalışmalara ortam sağlamaktayız” dedi.

Tarihi dokuya sahip çıkmak amacıyla çalışmaların süreceğini ifade eden Büyükkılıç, “Tarihi dokuya sahip çıkma duygusuyla gerek ticari mekânlar gerekse tarihi dokular, camilerimiz olmak üzere bu bölgemizdeki çalışmaları sürdüreceğiz. Tasmakıran Camii diye bilinen Necip Fazıl Bulvarı’mızın üzerindeki önemli bir tarihi eserimizi de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’müzle protokol imzalamak üzere inşallah önümüzdeki dönem içerisinde ayağa kaldırma, hem de asli hüviyetine kavuşturma çalışmalarımızı yapacağımızı paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi kültür turizminin merkezi haline getirmekten keyif alacaklarını belirterek, ”Kayseri’yi sanayi ve ticaretin yanında turizmin de önemli merkezlerinden özellikle de kültürel turizmin bir merkezi haline getirmekten, bu yönüyle geliştirmekten keyif alacağımıza inanıyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun” diye konuştu.

Projede neler var?

Yap işlet devret modeli ile alana ilişkin inşai uygulamalar sürerken, proje alanında en fazla 2 katlı müstakil yapılardan oluşan 78 odalı bir otel kompleksi restoran ve kafeteryalarıyla beraber projelendirildi.

Bu proje ile tarihi bir mahalle içerisinde dokuya uygun, tarihi alana saygılı butik otel alanları oluşturulması hedeflenirken, bu doğrultuda başlayan inşai çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin restoran ve kafeterya kısımlarıyla otel dışındaki vatandaşlara da hizmet vermesi planlandı. Proje tamamlandığında kadim kente tarihi doku içerisinde butik nezih bir yaşam alanı da kazandırmış olacak.