Başkan Çolakbayrakdar: 'Çiftler en mutlu 'Evet'ini daha modern salonda diyor'

Kocasinan Belediyesi’nin daha modern ortamda daha güzel hizmet verdiği yeni ‘Nikah Salonu’nun da çiftler, en mutlu ‘Evet ’ini diyor. Kayseri’nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan yeni nikah salonunda evlenen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına yeni nikah salonumuzda ‘Evet’ diyor” dedi.

Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir nikah salonu kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, fırsat buldukça yeni nikah salonunda evlenen çiftlere sürpriz yaparak, nikahları kıyıyor. Başkan Çolakbayrakdar’ın bizzat kıydığı nikah törenlerinde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, ‘Evet‘ diyerek yeni birer hayata adım atmış oldular. Genç çiftlere nikah seti hediye eden Başkan Çolakbayrakdar; “Evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” diye konuştu. Yazlık ve kışlık mekan olarak iki farklı konseptle hazırlanan yeni nikah salonunda çiftler, en mutlu ‘Evet’ini çok daha modern bir salonda dediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Mevcuttaki modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyorduk. Yaklaşık 8 aydır daha konforlu ortamda daha iyi hizmet vermek amacıyla hizmete sunduğumuz yeni nikah salonu, Kayseri’mize çok yakıştı. Hem açık havada hem de daha nezih ve ferah ortamda nikah işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada ‘Evet’ diyor. Böylesine nezih bir ortamda Çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunuyoruz. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni modern nikah salonunda nikâhlarını kıyan çiftler ise “Bu özel ve mutlu günümüzde bizlere böyle nezih nikah salonu sunan ve böyle imkanlar sağlayan Kocasinan Belediye Başkanı’mız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.