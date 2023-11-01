Başkan Çolakbayrakdar: 'Evlatlarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Turgutreis sosyal tesisinde satranç oynayan çocuklarla bir araya geldi. Zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'de verilen eğitimlerle çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağladıklarını söyledi.

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  • 01.11.2023 12:44
  • Güncelleme: 01.11.2023 15:04
Başkan Çolakbayrakdar: 'Evlatlarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Turgutreis sosyal tesisinde satranç oynayan çocuklarla bir araya geldi. Zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’de verilen eğitimlerle çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Turgutreis Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi sosyal tesisini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, satranç eğitimi alan çocuklarla sohbet etti. Onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Minik sporcularla satranç oynayan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların zeka ve akıl oyunlarıyla hem eğlendiğini hem de öğrendiğine dikkat çekerek; “Satrançta kazanan Türkiye’nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla tesisimizin sınıfını satranca ayırdık. Diğer yandan da zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu yılın başında hayata geçirdiğimiz ‘Kocasinan IQ’ merkeziyle ise evlatlarımızın daha iyi bir şekilde problem çözebilme, düşünme aktivelerinin geliştirilmesi, hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı mücadele edebilme, yeteneklerinin artırılması gibi zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Satranç oynayan çocukların aileleri ise Kocasinan Belediyesi’nin çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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