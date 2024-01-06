Başkan Çolakbayrakdar, 'Geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştireceğiz'

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi' ile gençler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanacak. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerine yönelik hazırlanan tesiste incelemeler yapan Başkan Çolakbayrakdar, önümüzdeki hafta kayıt almaya başlayacak olan merkezle geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştireceklerini söyledi.

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  • 06.01.2024 15:25
  • Güncelleme: 07.01.2024 10:32
Başkan Çolakbayrakdar, 'Geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştireceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi’ ile gençler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanacak. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerine yönelik hazırlanan tesiste incelemeler yapan Başkan Çolakbayrakdar, önümüzdeki hafta kayıt almaya başlayacak olan merkezle geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştireceklerini söyledi.

Sümer Yenimahalle Tesisi’ndeki sınıfları ve atölyeleri tek tek gezerek, büyük bir titizlikle kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Burada verilecek eğitim sayesinde bir yandan geleceğin Türkiye’sini inşa ederken bir yandan da bilim adamları ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlere yönelik özel bir mekanı daha ilçemize ve Kayseri’mize kazandırıyoruz. Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi’nde; ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerimiz, Robotik Kodlama, Yazılım, Arduinonun yanı sıra model uçaklar ve insansız hava araçları yapabilecekleri yer olacak. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi özellikle teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı olması için hayata geçirdiğimiz bu merkezle geleceğin mühendislerinin ve bilim adamlarının yetişebilmesi noktasında elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak olan kayıtlarımıza Kocasinan’daki gençlerimizi davet ediyorum. Teknoloji ile merakı, hobisi veya içindeki cevheri gün yüzüne çıkarmak isteyen gençleri bekliyoruz. Rabbim, gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek, mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir. Bilim ve teknoloji atölyelerini daha kapsamlı hale getirerek çocuklarımızı, dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Güçlü Türkiye’nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara daha donanımlı yetiştirmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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