Başkan Çolakbayrakdar: 'Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz'

Kocasinan Belediyesi’nde Mayıs Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 17 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe heyeti seçimlerinin yapılması görüşüldü. Oy çokluğuyla seçilen Yönetim Kurulu (Asil) üyeler şu şekilde: Bahri Sevgin, Hacı Saygı, Feramuz Çilkoparan, Bayram Güneş ve Aziz Sinopluoğlu oldu. Murakebe Heyeti (Asil) ise şu şekilde: Lütfü Özdemir, Mehmet Özbek, Adem Baykara, İcabi Yeşilyurt ve Nurullah Uslu. Toplantıda Ertuğrulgazi, Doruklu, Şeker, Yakut, Yenişehir, Höbek, Molu ve Beydeğirmeni Mahallesinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması talebi görüşüldü ve oybirliğiyle karara bağlandı. Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Başkan Çolakbayrakdar’ın Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.