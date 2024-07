Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan, tarımın lokomotifi olacak'

Kocasinan Belediyesi’nin genç çiftçilerin tarımda daha fazla yer almaları için hayata geçirdiği ‘Köyümde Hayat Var Projesi’ kapsamında ‘Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Pazar Payı’ hakkında eğitim semineri düzenlendi. Genç çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleneksel yöntemlerle teknoloji buluşturan tarımsal projelerle gençler tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle genç çiftçilere yönelik ‘Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Pazar Payı’ hakkında belediye seminer salonunda eğitim düzenledi. Eğitime, Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ve genç çiftçiler katıldı. Kayseri’de Kocasinan’ın diğer ilçeler içerisinde en fazla tarımsal üretim yapan bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kayseri’de tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Geriye kalan yüzde 80’lik kısmı ise şehrin 15 ilçesi paylaşmaktadır. Bundan dolayı her alanda projeler geliştiriyoruz. Metropol ilçemiz olmasına rağmen kırsal ilçelerimizde yoğun bir şekilde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Bu noktada kendimize bu işi görev edindik. Çiftçi kardeşlerimize daha fazla ne yapabiliriz. İşin diğer tarafında sanayi, savunma ve enerji ne kadar kıymetliyse gıda da o kadar kıymetli ve değerlidir. Bu doğrultuda yerelde kenti imkanlarımızla bu potansiyeli daha fazla yaygınlaştırmak için yoğun gayret ediyoruz. Özellikle tarım işletmeleri aile işletmeleridir ve günden güne tarım işletmeleri küçülüyor, yok oluyor. Gençler, tarımın içerisinde bulunmak istemiyorlar. Gençler, köyde kalmak istemiyorlar. Hatta ve hatta hem gittiğimiz köylerde duyduğumuz genç çiftçilerden, ‘Başkanım kız vermiyorlar’ diyorlar. Bu doğrultuda gençlerimizi bir özendirici ve tarımın içerisinde daha fazla olmaları için ‘Köyümde Hayat Var Projesi’ni hayata geçirdik. Geleneksel yöntemlerle teknoloji buluşturarak tarımın yapılmasını daha doğru olabileceği kanaatindeyiz. Bölgede yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında yetiştirdiğimiz; lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve nane gibi ürünlerin hasadını yaptık. Bizim amacımız ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçimize ek gelir sağlamaktır. Ardından şehrimizin, bölgemizin ekonomisine daha sonrasında ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Tıbbi aromatik bitkilerinde seçeceğimiz pilot bölgeyle inşallah daha fazla genç çiftçilerimiz bu işin içinde olacak. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada her şartta ve her zaman çiftçilerimizin yanında ve destekçisiyiz” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin Türkiye’de ilk 10’da 18 tane ürünü olduğunu ve ekili alan büyüklüğünde ise Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise; "Sanayi ve ihracattaki olağanüstü başarının yanında Kayseri, tarım ve hayvancılıkta da önemli yerde bulunmaktadır. Ekili alan büyüklüğünde Türkiye’de altıncı sırada bulunan ve Türkiye’de ilk onda 18 tane ürünü olan bir şehirdir. Tıbbi aromatik bitkilerde ise Aspir de birinci ve kimyonda ikinci sırada yer alan Kayseri, Türkiye’nin yüzde 30’nü karşılamaktadır. Bu noktada belediyemizin destekleriyle genç çiftçilerimiz hem üretim yapacaklar hem de ülkemize katkı sunacaklar. Sayın Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nerdeyse iki günde bir tarım programında başkanımızla birlikte çiftçi kardeşlerimizle beraber oluyoruz. Başkanımızın verdiği desteklerinden dolayı cani gönülden teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Ve Pazar Payı’ hakkında Ziraat Yüksek Mühendisi Bilal Demir ve Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Aslancan bilgi verirken, Tıbbi aromatik bitkilerin pazar payı hakkında Auran Şirketleri Kurucusu ve CEO’su Abdullah Karataş ise genç çiftçilere bilgiler aktardı.