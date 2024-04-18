Başkan Çolakbayrakdar: 'Sporcularımızla dünya şampiyonluklarına yelken açıyoruz'

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman’ın yer aldığı Türkiye Milli Takımı; U15 Türk Devletleri Şampiyonası müsabakalarında şampiyon oldu. Milli Takımı ve Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alt yapıdan yetişen Kahraman’ın Dünya’nın tanıdığı bir sporcu haline geldiğini belirterek; "Hem Kayseri’mizin hem Ülkemizin büyük bir gurur kaynağı olan Kenan Eren Kahraman, dünyanın her yerinde Ay yıldızlı Bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir” dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 11-17 Nisan tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenen U15 Türk Devletleri Şampiyonası müsabakalarına damga vurdu. Milli Takım sporcusu olan Kahraman’ın yer aldığı Türkiye, müsabakalar sonucunda şampiyon oldu. Kahraman ve Milli Takımı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyor, kutluyorum. Hem Kayseri’mizin hem Ülkemizin büyür bir gurur Kaynağı olan Kenan Eren Kahraman’ı ve onlarla birlikte bu işe emek veren kulübümüzün Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu vesileyle gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.