Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeter Ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 7 bin 500 ton tuzun hazır beklediğini belirterek, 'Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız' dedi.

PAYLAŞ
  • 10.01.2024 12:33
  • Güncelleme: 10.01.2024 12:33
Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeter Ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 7 bin 500 ton tuzun hazır beklediğini belirterek, “Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız” dedi.

Meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak, önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, muhtemel soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Ayrıca depomuzda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak olan 7 bin 500 ton tuzumuz hazır. Yaşanabilecek muhtemel buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir” diyerek noktaladı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkanlardan Develi'nin mahallelerine doğalgaz müjdesi

Başkanlardan Develi'nin mahallelerine doğalgaz müjdesi

Başkan Varol: 'Üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Başkan Varol: 'Üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Akar ve Büyükkılıç'tan gazetecilere '10 Ocak' ziyareti

Akar ve Büyükkılıç'tan gazetecilere '10 Ocak' ziyareti

Beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler

3 çocuk annesi kadın iş tecrübesini girişime çevirdi

3 çocuk annesi kadın iş tecrübesini girişime çevirdi

KOM'dan aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

KOM'dan aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

6
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kardeşini silahla yaralayan şahıs: 'Konu namus meselesiydi'

Kardeşini silahla yaralayan şahıs: “Konu namus meselesiydi”

Fatih Karagümrük - Kayserispor: 4-1

Fatih Karagümrük - Kayserispor: 4-1

DAHA FAZLA
2 kişinin yakalandığı operasyonda 272 gram uyuşturucu ele geçirildi

2 kişinin yakalandığı operasyonda 272 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri polisinden 1.5 milyonluk operasyon: 17 tutuklama

Kayseri polisinden 1.5 milyonluk operasyon: 17 tutuklama

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu istifa etti

ERÜ'de dostluk rüzgarı esti

ERÜ'de dostluk rüzgarı esti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ülkemizdeki MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ülkemizdeki MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın