Başkan Çolakbayrakdar, engelli aileye akülü araç hediye etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Mithatpaşa Mahallesi’nde oturan Özbek ailesini evlerinde ziyaret ederek, onlara akülü araç hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Satıa ve Satılmış Özbek, Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar; "Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuzdur" diyerek, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla aralarındaki gönül bağını daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Özbek ailesinin misafiri oldu. Yüzde 77 engelli olan 72 yaşındaki Satıa Özbek ile yüzde 98 engelli olan 78 yaşındaki Satılmış Özbek’le sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların çok istediği akülü aracı hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Özbek ailesi, sevinçlerini Başkan Çolakbayrakdar ile paylaştı. Ayrıca, Özbek ailesinin 13 yaşındaki torunu Samet’e Kayserispor forması hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Gönülleri bir kez daha fetheden Başkan Çolakbayrakdar, "Özbek ailesinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yaparak, hassasiyetle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde engellilere hizmet veren ve yüzde yüz elektrikli olan engelsiz nakil aracı ile Özbek ailesinin akülü aracı teslim edildi.