Başkan Özdoğan: 'Basın mensupları demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özdoğan, mesajında basın mensuplarının toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyunu doğru bilgilendirme ki rolüne vurgu yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz da ’Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığına dikkat çekerek, bir mesaj yayınladı. Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"24 Temmuz, basının özgür ve bağımsız bir şekilde görev yapabilmesinin sembolüdür. Basın mensuplarımız, toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusundaki gayretleriyle demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamaktadırlar. Basın, toplumun aynasıdır ve basın mensuplarımız, halkımızın sesi olma görevini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Günümüz dünyasında bilgiye erişimin hızla arttığı bir dönemde, basın mensuplarımızın görevlerini yerine getirirken gösterdikleri tarafsızlık, doğru ve hızlı bilgi verme çabası takdire şayandır. Her koşulda halkın doğru bilgilendirilmesi için emek veren basın çalışanlarımızın Basın Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, ilçemizin kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlayan, halkımızın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Başkan Özdoğan, mesajının sonunda basın mensuplarının her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Basın mensuplarımızın zor şartlarda gösterdikleri gayret ve emekleri için bir kez daha teşekkür ediyor, tüm basın camiasının Basın Bayramı’nı kutluyorum" dedi.