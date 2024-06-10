Başkan Yalçın, TİM ilk 1000 ihracatçı listesine giren 21 firmayı kutladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2023” listesinde yer alan Kayserili firmaları kutladı.

Başkan Yalçın, TİM tarafından açıklanan listede çoğunluğu Kayseri OSB’de yerleşik bulunan Kayseri’den 21 firmanın yer aldığını kaydetti. Yalçın, “TİM tarafından açıklanan listede yer alan tüm firmalarımızın elde ettikleri başarı bizleri sevindirmiş ve gurur duymamıza vesile olmuştur. “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2023” listesinde” yer alan başta Kayseri firmaları olmak üzere tüm firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

Kayseri’den daha çok firmanın ihracatçılar listesine katılması için sanayi alt yapısının oldukça kuvvetli ve yeterli olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, “Kayseri olarak dış ticaret fazlası veren ender illerden birisiyiz. Üreterek ve ihraç ederek büyümeyi sürdürüyoruz. 4 milyar dolara yakın ihracatı ile İlk 10’u zorlayan Kayseri, bundan sonraki yıllarda daha çok ihracatçı firmayı listelere yazdırmaya hazırdır. Şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sunan tüm sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.