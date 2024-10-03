Başyazıcı'dan açıklama: 'Başyazıcı etiketli ürün Başyazıcı'ya ait değil'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya hileli ürün üreten firmalar açıklanmıştı. Bu firmalar arasında yer alan Başyazıcı’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Firma tarafından yapılan açıklamada “Tarım ve Orman Bakanlığı’nca internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar başlığı altında firmamız Başyazıcıoğlu Et ve Gıda Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi Başyazıcı markamıza ait evlik dana sucuk ürününde Sakatat (Baş eti) kullanıldığı sebebiyle uygunsuzluk bulunduğu belirtilerek duyuru yapılmıştır.

Bahsi geçen 2021 yılında üretilmiş 270 p. Nolu ürünümüze ait; Kayseri 3.Asliye Hukuk mahkemesi hakimi bilirkişi nezdinde fabrikamızdan alınan şahit ürün; 24.12.2021 tarihinde histolojik analizi yapılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Kontrol Müdürlüğüne gönderilmiş 2102707059 nolu numune histolojik analiz rapor sonucunun Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edilmiştir. Yerel satış noktalarında farklı markalara ait sucuklar satılmaktadır. Söz konusu noktadan alınan Başyazıcı etiketli ürünün Başyazıcı’ya ait olmadığı, etiketin değiştirilmesi ve markamızın haksız kullanımı sebebi ile davamız devam etmektedir. Bahsi geçen yerel işletme ile herhangi bir bağlantımız bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.