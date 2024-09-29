Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi.

Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Kayseri’ye geldi.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri’ye geldi. Siyah-beyazlıları taşıyan uçak Erkilet Havaalanına inerken, kafileyi burada taraftarları karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’a çiçek verirken, takım kara yolu ile konaklayacağı otele hareket etti. Kayserispor - Beşiktaş maçı yarın saat 20.00’de başlayacak.

Siyah-beyazlıların Kayserispor maçı için kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu."

İHA
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