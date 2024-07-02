Binicilik eğitimlerine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin sayılı, Kayseri’nin en kapsamlı ve en büyük atlı spor merkezi olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde binicilik eğitimlerini başlatıyor. Sporseverlerden yoğun ilgi gören binicilik eğitimlerinde kontenjanlar ilk günlerden doldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında faaliyet gösteren ve Kayserililere sporu sevdiren kuruluşu Spor A.Ş. zengin içeriğe sahip hizmetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Merkezi ve Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde erkek, kadın, genç, yetişkin herkesin faydalanabileceği binicilik eğitimleri düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Merkezi’nde haftada 2, toplamda 8 derslik eğitim paketi içerisinde biniciliğe dair birçok konu, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle at severlere sunulacak.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri arkasında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde hayata geçirilen binicilik eğitimleri için kayıtlar ilk günlerden yoğun ilgi gördü ve kontenjanlar doldu.

Vatandaşlar, başlama yaşı 9 olan binicilik eğitimleri hakkında detaylı bilgiye 05303750038 numaralı telefon üzerinden erişebilecek.