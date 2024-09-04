Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi
Bölgesel Amatör Lig'de fikstür çekimi gerçekleştirildi. 10 grupta, 153 takımın katılımıyla oynanacak 2024-2025 sezonunda gruplarında birinci olan takımlar 3.lige yükselecek.
Bölgesel Amatör Lig’de fikstür çekimi gerçekleştirildi. 10 grupta, 153 takımın katılımıyla oynanacak 2024-2025 sezonunda gruplarında birinci olan takımlar 3.lige yükselecek.
Bölgesel Amatör Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 10 grupta 153 takımın yeraldığı BAL’da Kayseri’yi temsil edecek olan Develigücü ile Yahyalıspor’un fikstürü de belli oldu. Yeni sezonda 4.grupta yeralan Kayseri ekipleri ilk hafta derbi heyecanı yaşayacak.
15 takımın yeraldığı Bölgesel Amatör Lig 4.Grup’ta ilk hafta maçları şu şekilde:
Gaziantepgücü-Şehit Kamil Belediyespor
Adana Adaletgücü-Ceyhan Belediyespor
Suvermez Kapadokya-İnce Gençlikspor
Yahyalıspor-Develigücü
Samandağ G.Birliği-Reyhanlıspor
İmamoğlu Belediyespor-Zengenspor
Kilis Belediyespor-Bahçespor
Araban Belediyespor BAY