Büyükşehir'den merkez ve kırsalda 'teknik' çalışmalar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü, merkez ve ilçeler olmak üzere bakım ve onarım çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor.

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  • 25.08.2023 10:16
  • Güncelleme: 25.08.2023 14:10
Büyükşehir'den merkez ve kırsalda 'teknik' çalışmalar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü, merkez ve ilçeler olmak üzere bakım ve onarım çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı çalışmalarını yürüten Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçeler olmak üzere kentin en ücra kesiminde bile çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik, aydınlatma, ısıtma ile demirbaşların bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlayan ekipler, hizmetlerini en kısa sürede tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri son süreçte, Türkmenler diyarı Akkışla ilçesinde Kadın ve Gençlik Merkezi’nde bakım ve onarım çalışması yaparken, ayrıca Sarıoğlan ilçesinin güzide mahallesi Çiftlik Mahallesi’ne kazandırılan yüzme havuzunun günlük bakım onarımını yapıp, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Ekipler, Bünyan’da bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal yaşam merkezinde de çalışmalar yaparken, şehir merkezinde de Genç KAYMEK TOKİ havalandırma sistemlerinin kontrolünü gerçekleştirdi.

Kayseri Talas Gençlik Merkezi’nin bakım onarımlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi yüzme havuzunda ve Kayserispor tesislerinde de ekiplerin çalışmaları devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, “Tüm ekibimizle birlikte kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyemizin gece gündüz 24 saat emrindeyiz. Durmak yok, koşmaya devam” dedi.

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İHA

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