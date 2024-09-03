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  • Büyükşehir'in 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Büyükşehir'in 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her yaş grubuna yönelik hizmet ve faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Spor A.Ş., çocuklar için gerçekleştirdiği 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir'in 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her yaş grubuna yönelik hizmet ve faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Spor A.Ş., çocuklar için gerçekleştirdiği ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

3 Eylül Salı günü Mimsin Necmettin Erbakan Parkı’nda birbirinden eğlenceli spor etkinliklerini çocuklarla buluşturan Spor A.Ş., 4 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de ise Hacılar Merkez Parkı’nda miniklerle bir araya gelecek.

2024 Avrupa Spor Şehri unvanı kazanan Kayseri’de spor etkinlikleri çocuklarla

Kayseri’yi sporun ve sporcunun merkezi haline getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında şehre Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandırırken, sporun her yaş gurubuna hitap etmesi için de gayretlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi’nin spor kuruluşu Spor A.Ş. tarafından Kayseri’deki mahallelerde çocuklara yönelik ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenceye doyuyor

Katılımın ücretsiz olduğu birbirinden farklı ve eğlenceli spor etkinliklerinde çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenceye doyuyor.

Haber Merkezi
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