Büyükşehir'in kırsalda karla mücadelesi etkin şekilde sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı ve yoğun tipiye rağmen karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 18 saat boyunca süren yoğun mesai ile 107 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Toplam 140 personel ve 50 araçla kırsal bölgelerde yoğun bir mücadele sergileyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları tekrar açmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kayseri’nin farklı ilçelerinde gece boyunca süren yoğun tipi ve kar yağışı şartlarına rağmen, ekipler birbiri ardına kapanan yolları kısa süre içinde ulaşıma açmayı başardı.

26 Kasım saat 15.00 ile 27 Kasım sabah 09.00 arasındaki 18 saatlik yoğun çalışma döneminde, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan’da 5, Develi’de 5, Felahiye’de 3, İncesu’da 3, Kocasinan’da 12, Özvatan’da 1, Pınarbaşı’da 30, Sarıoğlan’da 1, Sarız’da 30, Tomarza’da 10, Yahyalı’da 7 olmak üzere 856 kilometrelik bir yol ağında 107 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Pınarbaşı’da 1, Sarız’da 10 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir gayret ve koordinasyonla yolları açık tutmak için büyük fedakârlıkla çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında ulaşımın aksatılmaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek.