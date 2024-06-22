CHP'li Meclis Üyesi ayağından vuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi adayı Şerafettin Bahadır, evinin önünde darp edildikten sonra ayaklarından vuruldu. 

CHP'li Meclis Üyesi ayağından vuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi adayı Şerafettin Bahadır, iddiaya göre seçim sürecinde çalınan müzik ve dans ettiği gerekçesiyle önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu tarafından önce evinin önünde darp edildi.

Uzunluoğlu, tarafından açılan ateşte Bahadır ayaklarından vuruldu. Polis ekiplerinin çalışması dönüşü Ejder Uzunluoğlu yakalanırken Şerafettin Bahadır Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi

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