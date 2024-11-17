Cırgalan'da çevre yoluna alternetif yeni yol çalışması devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Cırgalan Mahallesi’nde gerçekleştirilen çevre yoluna alternatif yeni yol çalışmasını yerinde inceledi. Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Bölgedeki yeni yollar ve imar çalışmalarıyla birlikte trafik yükünü hafifletip, ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz” dedi.

Yapılan yeni yolun asfalt çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerini söyledi. Mevsim şartları el verdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Cırgalan Mahallesi’nde yürüttüğümüz yol ve imar çalışmaları ile mahalle içindeki trafik yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Yeni açılacak yollarla, mahallenin içerisinden geçen hattı çevreye alarak, trafik akışını rahatlatacağız. Bu çalışmaların bir parçası olarak, daha önce bölgeye kazandırdığımız Aile Sağlık Merkezi’ne ulaşım daha konforlu ve kolay hale gelecek. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak; Cırgalan içindeki alternatif yolları da devreye alarak, çevre yoldan gelecek trafik yükünü bu yeni güzergâhlara aktaracağız. En önemli adım, Cırgalan’da gerçekleştirdiğimiz imar çalışmalarıdır. Böylece çevre yoluna alternatif olacak yeni yol akslarını oluşturmuş olacağız. Yapacağımız bu yenilikler, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaptığımız hizmet, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir” diyerek sözlerini noktaladı.