Çocuğunuzun okula uyumunu kolaylaştırın: “Vedalaşmayı uzatmayın”

Okula uyum süreci sonrasında 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokula başlayacak çocukları için ebeveynlere tavsiyeler veren Psikolojik Danışman Gamze Koçer, “Vedalaşma sürecini kısa tutmaları gerekiyor çünkü en çok zorlandığımız, çocuğun da en çok zorlandığı nokta burası oluyor. Kapının önünde sarılıp sanki çocuğu askere uğurluyor gibi anlar gerçekleşiyor ve kimi zaman ebeveynler de zorlanıyor. Onun zorlanması ve o duygusal kontrolü çocuğa çok daha fazla yansıyor. Burada hem önce kendi duygu kontrolünü sağlaması gerekiyor hem de çocuğuyla bu süreci iyi idare etmesi gerekiyor.Çok güzel bir gün geçecek, bakalım nasıl etkinlikler yapacaksınız, neler öğreneceksiniz? diyerek motive edip kapıda da seni seviyorum, çıkışta burada bekliyor olacağım demek gerekir. Çocuk saati anlayabilecek yaştaysa bu saatte burada olacağım, seni tam burada bekliyor olacağım gibi ya da baban alacak, annen alacak, deden alacak gibi bilgi vermek gerekir” diye konuştu.

‘ÖĞRETMENLERLE İŞ BİRLİĞİ KURMALARINI ÖNERİRİM’

Koçer, ebeveynlerin öğretmenlerle diyalog halinde olması gerektiğine de değinerek şunları söyledi:”Onun dışında bu süreci kolaylaştırmak, kolay geçirmek adına biraz daha öğretmenlerle iş birliği kurmalarını öneririm. Çünkü kimi zaman bu süreç uzadığında ilk haftalar geçtiğinde çocukların hala ağlamaları devam ettiğinde ebeveynler okula karşı suçlayıcılıkla yaklaşabiliyorlar. Burada da aslında tüm gün okulda öğretmen vakit geçirdiği için çocukla, öğretmenin de gözlemleri, söylemleri çok kıymetlidir. Velilerin de bu yönde onların yönlendirmelerine çok ihtiyacı var ve bunlara dikkate almaları gerekiyor.”