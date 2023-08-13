Çopuroğlu: 'Bu kutlu hareket asil milletimizin umudu olmuştur'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu AK Parti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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  • 13.08.2023 12:43
  • Güncelleme: 13.08.2023 17:20
Çopuroğlu: 'Bu kutlu hareket asil milletimizin umudu olmuştur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; AK Parti’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında; "Bundan tam 22 yıl önce ’aydınlığa açık karanlığa kapalı’ vizyonuyla yenilikçi bir hareket olan AK Partinin kuruluş yıldönümü genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının öncülüğünde başlayan bu kutlu hareket asil milletimizin umudu olmuştur. 14 Ağustos 2001 yılında kuruluşumuzdan çok kısa bir süre içerisinde teşkilatlanmalarını tamamlayıp 2002’de yapılan genel seçimlerde ‘Anadolu ihtilali’ adıyla manşetlere taşınan ve bugüne kadar devam eden hizmet dolu iktidar yılları başlamıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesini başlatan partimiz, kurulduğu 2001’den bu yana girdiği her seçimden başarıyla çıkmış, üst üste her dönem oylarını artırarak iktidarını koruma başarısı göstermiştir. Bunun en temel sebebi partimiz farklı siyasi çizgilerden gelen kişilerin belli değerler ve belli ilkeler üzerinde buluşma noktası olarak kendisini konumlandırmaktadır. Hareketinin merkezine tek bir dini anlayışı, mezhebi veya etnik özelliği yerleştirerek ‘biz ve diğerleri’ ayrımı yapan ayrışmacı kimlik siyaseti, hem siyasi alanda kutuplaşmaya sebep olmuş, hem de partilerin marjinal kalmasını sağlamıştır. Partimiz bütün toplum kesimlerinin her türlü meselesini siyasetinin konusu yapmış, genel bir demokratikleşme çerçevesinde temel sorunların çözülebilmesi için uğraşmıştır. Daha kucaklayıcı birlik siyaseti izlemesi, AK Parti’yi hem büyütmüş, hem de Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün sigortası haline getirmiştir. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyada ve dış politikada Türkiye’yi küresel güç dengesinin önemli aktörlerinden biri haline getirmek, bölgesinde barış ve istikrarı tesis için çalışan belirleyici ülke konumuna yükseltmektir. Sevdamız Türkiye, dayanağımız millettir. Meşruiyetimizin ve gücümüzün kaynağı hizmetçisi olduğumuz milletimizdir. Bizim AK Parti olarak dış politikada üstelendiğimiz misyon, tarih yorumumuz, medeniyet tasavvurumuz ve 2023 Türkiye vizyonumuz istikametinde üzerimize yüklenen büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmek ve bu emaneti gelecek nesillere devretmektir. Ülkemiz ve aziz milletimiz için durmadan yorulmadan cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekrardan nice AK’lı yıllar ve hizmetler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

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