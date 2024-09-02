Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz: 'Güçlü medeniyetler varlıklarını adalete inançlarına borçludur'

2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Güçlü medeniyetler varlıklarını adalete inançlarına borçludur” dedi.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, protokol üyeleri ve avukatlar katıldı.

Programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Adalet; Yüce Allah’ın tüm semavi dinlerde insanlığa emri ve insanlığın en yüksek mefkuresi olup; bu kavram içerisine medeniyetler, inançlar, insanı insan yapan en önemli ilkeler girmektedir. Birçok üstün insani vasfın da zalimlik gibi en kötü insani özelliklerinde, yeri geldiğinde, mihenk taşı olabilen bir kavramdır. Adalet; sadece bir kuruma, bir gruba verilmiş bir görev ya da vasıf değildir. Adalet bireylerden başlayarak, devlet organizasyonuna kadar, aileden başlayarak, toplumun her alanına sahiplenilmesi kutsanması gereken bir kavramdır. Güçlü ve uzun süreli medeniyetler; varlıklarını adaletle hükmetmelerine ve yönetilenlerin bu konudaki inançlarına borçludurlar, devlete ve adalete olan inancın güçlü olması için, şüphesiz sadece adil olmakta yetmez, adil gözükmekte gerekir. Adaletle hükmetmiş devletler, varlıkları sona erdikten sonra dahi, hükmettikleri topraklarda, saygı ve özlemle anılırlar. Bu gün Filistin, Suriye, Lübnan ve Irakta yaşanan kan, gözyaşı ve zulüm bu bölgeye asırlarca adaletle hükmetmiş atamız Osmanlının bölgeden çekilmesinden sonra başlamış ve halen devam etmekte, yakın zamanda da duracak gibi görünmemektedir. Adalet; insanoğlunu, diğer varlıklardan üstün kılan aklın bir ürünü olarak, insanlığa şeref katan en yüksek değerlerinden birisidir. Adalet beden ve ruh ile birlikte taşınan, insan olma ayrıcalığının sağladığı bir erdemdir. Hiçbir menfaat, adil bir ortamda yaşıyor olmanın güvencesinden daha değerli değildir. Adaleti ancak ona inanmış ve adalet şuuru ile yetişmiş insanlar sağlayabilir. Adil olma düşüncesinin kişilik haline getirilmesi eğitimi aileden başlar. Eğitim sistemlerinin de adalet duygusunun oluşumuna ve gelişimine çok büyük etkisi olduğu tartışmasızdır. Adalet şuuru 3 ayak üzerinde oluşur. Yüce dinimizin inanç ve emirleri, Türk örf, adet ve gelenekleri, milletimizin insani değer yargıları. Yeni neslin adalet bilincinin bu temeller üzerinde sağlam bir şekilde oluşturulması, eğitim sisteminin önemli hedeflerinden birisi olmalıdır” dedi.

Korkmaz, mahkemelerin tüm birimleri ile gece gündüz çalıştığını söyleyerek, “Anayasamız adaleti tesis görevini bağımsız mahkemelerimize tevdi etmiş olup mahkemelerimiz tüm birimleriyle bu görevi ifa etmek için yıllardır gece-gündüz fedakârca çalışmaktadır. Bu meyanda kısaca 2023 resmi takvim yılında Kayseri adliyemize gelen ve çıkan iş yükü ile başarı durumu sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen 94 bin soruşturma ve ihbar evrakının 82 bin 760 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 87 olmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımıza infaz için gelen 60 bin 800 infaz ve ilamat evrakının 47 bin 145 adedi aynı yıl içinde infaz edilmiş olup başarı yüzdesi yüzde 77 olarak gerçekleşmiştir. Ceza Mahkemelerimize gelen 91 bin 550 davanın 87 bin 031 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 94’tür. Hukuk Mahkemelerimize gelen 46 bin 900 davanın 45 bin 380 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 95 olarak ortaya çıkmıştır. İcra Dairelerimize gelen 487 bin takibin 184 bin 880 adedi sonuçlandırılmış olup başarı yüzdesi yüzde 37’de kalmıştır. Son olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze gelen 12 bin 230 yükümlü dosyasının 11 bin 180 adedi neticeye bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Geçilen dönemde görülen dosyalarla ilgili bilgiler veren Habib Korkmaz, “Yeni adli yılda da 83 Cumhuriyet savcısı, 134 hakim, bin 144 personelimizle adliyemiz tüm birimleriyle güven veren ve kamu vicdanını tatmin edici adaleti sağlamak için hızlı ve isabetli kararlar vermeye devam edecektir. 2024 yaz kararnamesinde adliyemizden 16 hakim tayin olmuş yerlerine kura dahil 34 hakim gelmiş, yine 4 savcı tayin olmuş yerine 7 savcı gelmiştir. Hem sayısal artış hem de kıdemli yeni meslektaşlarımızın gelişi başarımızı yükselten unsurlardan biri olacaktır. Ayrıca davaların daha hızlı ve isabetli kararlarla sonuçlanması için bakanlığımızca 2’si Ağır Ceza olmak üzere 16 yeni mahkeme kurularak HSK tarafından faaliyete geçirilmiştir. Konuşmama son verirken yeni adli yılın ülkemize, tüm vatandaşlarımıza, yargı camiamıza hayır ve başarı getirmesini diliyorum. Adalet hizmeti sunan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza, savunma hizmetini ifa eden baro başkanlığı ve avukat meslektaşlarımıza, adliye çalışanlarımıza, kolluk amir ve memurlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Emeklilik ya da tayin nedeniyle aramızdan ayrılan meslektaşlarımıza sağlık ve afiyetler dilerken hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Adalet uğrunda can veren yargı şehitlerimiz başta olmak üzere vatan ve kutsal değerlerimiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ise, “Yeni adli yılın hayırlı uğurlu olmasını, haklı olana hakkının verildiği, hukukun üstünlüğüne ve adalete güven, inanç ve saygının arttığı, geleceğe daha umutlu ve daha güzel baktığımız bir yıl olmasını diliyorum. Hakkını arayan insanın yargıdaki tek bağımsız sesi ve nefesi avukattır. Güçlü avukat ve bağımsız savunma yoksa sağlıklı işleyen bir yargıdan bahsetme imkanımız yoktur. Hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam ederek yeni adli yılın hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle adli yıl açılış törenimize katılan herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen resepsiyon ile program sona erdi.