Dağcı ikizlerin dört günlük yaşam mücadelesi: İşte tüm ayrıntılar

Ankara’dan Niğde’ye geldiği belirlenen Belaruslu Valentina ve Maria İvankova, Niğde Çamardı'ndan hareket ederek Aladağlar'ın Yedigöller mevkiine geldiler.

İNİŞ YOLUNDA MAHSUR KALDILAR

Yedigöllerde konakladıktan sonra aşağı iniş yolundan Aladağlar'dan Hacer Ormanları güzergağında yola koyuldular. O günkü hava muhalefeti ve yağan kar dolayısıyla tipininde etkisiyle yollarını kaybettiler. Yollarını kaybeden dağcı ikizler yoğun sisin de etkisiyle iple sarp bir yamaçtan inişe geçtiler. İndikleri yamaçta balkon diye tabir edilen ufak mağaraya benzer bir sığınağa ulaşınca oraya sığındılar.

Dağcılık faaliyeti için gelen kardeşlerden haber alınamaması sonucu arama çalışması başlatıldı. Niğde tarafından bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edilirken Kayseri’den de Yahyalı İlçesi’ne arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SIĞINAKTA 3 GÜN MAHSUR KALDILAR

16 Kasım Günü Niğde Çamardı'ndan haraket eden 36 yaşındaki İvankova kardaşler, profesyonel dağcılık bilgisi ve gerekli ekipman, yiyecek ve sırt çantalarıyla bu mağara da 3 gün boyunca mahsur kaldılar.

Mağaranın bulunduğu bölgeye yakın yerlerde Jak Timleri, Afad, Turkuaz, Anda ve İHH arama kurtarma ekipleri geçmelerine ve ses vermelerine rağmen ne yazık hiçbir zaman seslerini duyuramadılar.

Yaklaşık 3 gün boyunca sığındıkları küçük mağaradan, kendi başlarına inmeleri de mümkün olmayınca ne yazık ki beklemekten başka hiçbir şey yapamadılar.

NE YEDİLER, NE İÇTİLER?

Mağarada kaldıkları süre zarfında etrafta yağan kardan dolayı su sıkıntısı çekmediler. Çantalaraında taşıdıkları helva benzeri gıdalarla beslenerek, açlık ve susuzluk sıkıntısı da çekmediler.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Havadan ve karadan devam eden arama faaliyetlerinin dördüncü günü akşam üzeri havadan arama yapan helikopterlerin sesini duyduklarında, helikoptere işaret ettiler. Bu sevindirici haberi alan başta Jak Timleri olmak üzere tüm arama kurtarma ekibi o bölgeye yöneldi. Helikopter tarafınfdan havadan da kurtarma ekibi inişi gerçekleştirildi.

Jak Timleri kiz dağcıların bulunduğu sığınağa tırmanarak mahsur kalan turist kızlara kavuştu. Sağlık durumlarının iyi olması ve yürüyecek durumda olmalarından dolayı, kurtarma ekbinin de yardımıyla dağdan indirildiler.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK SEVİNDİRİCİ HABERİ DUYURDU

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kaybolan dağcı kızlarla ilgili sevindirici haberi tüm Türkiye'ye duyurdu. Kızların sağlık durumunun iyi olduğunu ve ulaşılmaya çalışıldığı bilgisini paylaştı.

DAĞCI KIZLAR AMBULANSA BİNMEYİ REDDETTİLER

Sığınaktan kurtarılan dağcı kızlar katır çatlatan yokuşundan inerek düzlükte bulunan ve kendilerini bekleyen ambulans ve ekibe ulaştırıldılar.

Dağcılarda herhangi bir korku, panik ve acziyet olmaması sağlık ve arama kurtarma ekiplerini sevindirdi.

Kurtarılan dağcı kızlar sağlık durumlarının iyi olduğunu, herhangi bir problemlerinin olmadığını söylemelerine rağmen ikna edilerek ambulans kabinine bindirilip ilk kontrol ve muayeneleri gerçekleştirildi.

Muayenenin ardından ambulanstan indiler ve ambulansla gitmeyi reddettiler. Bunun üzerine Jandarma aracına bindirilerek ilk önce Hacer Ormanlarında bulunan arama kurtarma ekibinin kulllandığı ağaç eve sonra da Yahyalı ilçe merkezine götürüldüler.

KURTARILAN DAĞCILAR İLK KİMİ ARADI?

Dağda şarzları olmasna rağmen ne yazık bulundukları sığınakta telefon çekmediği için yaklaşık dört gün boyunca kimseyle irtibat kuramadılar. Kurtulduktan sonra ilk arayıp ulaştıkları yerde konsolosları oldu ve ona gerekli bilgilendirmeyi yaptılar.