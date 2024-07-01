Danişmentgazi Olaylarında 5'i polis 6 kişi yaralandı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek meydana gelen olaylarda 5 polisin ve bir vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Suriye uyruklu şahsın küçük kız çocuğuna yönelik tacizi sonrasında mahalle sakinleri tepki gösterdi. Meydana gelen olaylarda 5 polis ve bir vatandaşın yaralandığı açıklandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Bakmadan Geçme
Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan suç makinası kadın yakalandı
Taciz şüphelisi gözaltına alındı
AK Parti Yerel yönetimler İstişare ve Değerlendirme toplantısının ilk oturumu gerçekleşti
Kayseri'de taciz gerginliği
MHP'li Kalın: 'Bu leke ülkücü, milliyetçi hareketin üzerinde tutmaz'