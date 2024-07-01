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Danişmentgazi Olaylarında 5'i polis 6 kişi yaralandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek meydana gelen olaylarda 5 polisin ve bir vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Danişmentgazi Olaylarında 5'i polis 6 kişi yaralandı

Suriye uyruklu şahsın küçük kız çocuğuna yönelik tacizi sonrasında mahalle sakinleri tepki gösterdi. Meydana gelen olaylarda 5 polis ve bir vatandaşın yaralandığı açıklandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

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