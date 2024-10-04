Develi Şecere Kitabı, geçmişten geleceğe köprü oluyor

Develi ilçesinde yaşamış olan 558 kabileyi kapsayan 851 sayfalık Develi Şecere kitabı, araştırmacılar için önemli bir kaynak eser olmaya devam ediyor.

Sözlü edebiyat ile tarihin, manevi değerlerin, anlamlı ve önemli kaynaklarından biride Şecereler olarak biliniyor. Şecerecilik-soy bilimi; insanların kendi kökenlerini bilmesi, yedi atasını ezbere söylemesi, asırdan asırlara devam edegelen tarihî şuurun ve millî belleğin kaybolmamasını sağlıyor. Merhum Emekli Müftü Yaşar Kağıtçı tarafından yazılan Develi Şecere adlı eser, aynı zamanda geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Merhum Araştırmacı Yaşar Kağıtçı tarafından 3 Şubat 1964’de araştırma aşamasına başlanılan Develi Şecere kitabı, 20 Mayıs 2013’de tam 49 yılda tamamlandı. Yaşar Kağıtçı, 49 yıllık araştırmaya kaynak olan Osmanlı Şer’i sicil defterleri, vakıf senetleri, tapu kayıtları, salnameler, tahrir defterleri yanı sıra bütün sülalelerin ileri gelenleri ile tek tek görüşerek bu değerli eserin ortaya çıkmasını sağlamış. 1954 yılında Yukarı Develi de dünyaya gelen Yaşar Kağıtçı, 09.03.2021 tarihinde hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan, 33 yıllık hizmetten sonra emekli olan Kağıtçı; hafızlık, vaizlik, müftülük, din görevliliği yaparken, kaleme de sarıldı ve Develi Şeceresi’ni yazmaya başladı.

Merhum Yaşar Kağıtçı bu şekilde yazmaya başlamış ve 49 yıl sonra değerli bir eseri ortaya çıkarmıştı.