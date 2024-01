Dijital Baba Kayserililere Seslendi

las Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak’ konulu konferansa ilgi büyüktü. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kurum ve kuruluş temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA yaptığı konuşmada, “Üniversitelerimiz akademisyenlerin, öğrencilerimizin çalışma alanları olduğu gibi, halkımızın da mekanlarıdır. Bilim, bilgi paylaşıldıkça kıymetlidir. Bugün üniversitemizde bu konuya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu

Vali Yardımcısı Ömer TEKEŞ’te, “Bizler valilik olarak çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Bu amaçla valimiz Gökmen ÇİÇEK’în himayesinde, valiliğimiz bünyesinde, Değerler Eğitimi Proje Koordinasyon merkezi olan KAYDEM’i açtık. Kayseri’de 16 ilçede 100 okulda Erdemlerimizle Varız (ERVA) projemiz uygulanıyor. ERVA Projesi samimiyetle ve samimi bir niyetle bir araya gelmiş dertli insanların gönülden çalıştığı bir topluluktan oluşuyor. Bu yıl ayrıca çocukları sadece akademik olarak değil sosyal ve sağlıklı gelişimleri için ERVA spor okullarını da hayata geçirdik. Her mahalleye spor okulu açmak için başladığımız bu çalışmada on sekiz ERVA Spor Okulu açtık. Bu projelerin amacına ulaşmasında ailelerinde rolü malum, bu nedenle her ayın değeri ile ilgili bir konuşmacıyı sizlerle buluşturuyoruz. Tabii ki bu çalışmada paydaşlarımızla yürüyoruz.” dedi

Talas Belediye Başkanı Mustafa YALÇIN’da, Belediyelerimiz kaldırım, park, bahçe hizmetleriyle fiziki hizmet verdiği gibi gönülleri de imar etmek için farklı çalışmalar yapıyor. Bu program da ailelerimizin çocuklarına zorlandığı dijital dünyada rehberlik etmek için, alanında uzman insanları misafir ediyoruz.” Açıklamasının yanı sıra Z kuşağı etiketlemesiyle gençleri birilerinin amaçları doğrultusunda yönetmeye çalıştığını örneklerle anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Bakanı Cenani AYAYDIN: “ERVA Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiğimiz projelerden biri. ERVA çocuklarımıza ve gençlerimize milli ve manevi değerleri kazandırmak için, her yaş grubuna hitap eden özgün bir yöntem izliyor. ERVA projesi marka olma yolunda hızla yürüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkileri, dijital oyunların nasıl çocuklar için tehlike arz ettiğini örnekle anlatan Bilişimci yazar Orhan TOKER, “Dijital aletler yaşadığımıza çağa hakim. Her yaş grubunun ilgisini çeken vaktini alan bu aygıtlar hayatımızın bir parçası artık. Faydalarını saymamıza gerek yok. Lakin biz bağımlılık derecesinde çocuklarımızı kuşatmasını, gençlerimizi yanlış mecralara sürüklemesini seyredemeyiz. Bu amaçla dijital aletleri doğru bir şekilde kullanmayı, yeteri kadar meşgul olmayı bir şekilde öğretmeliyiz. Çocukların yanında olun, üretici, faydalı videoları birlikte seyredin, birlikte vakit geçirin.” ifadelerini kullanan Orhan TOKER, programın sonunda kitaplarını imzaladı.